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Известия

Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день проводятся клинические испытания.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся.
С чего всё началось
ТАСС Наука

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Все добровольцы, которые в нем участвуют, чувствуют себя хорошо, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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RT на русском

«Вектор» перешёл ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

RT на русском04:43
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Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от COVID-19

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«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии здоровья привитых от COVID-19 добровольцев

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