Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
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В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день проводятся клинические испытания.В источнике
Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся.
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«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Все добровольцы, которые в нем участвуют, чувствуют себя хорошо, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС Наука 00:46
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