Общество
RT на русском«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
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Происшествия
Акция берлинских ковид-диссидентов закончилась задержаниями
В центре Берлина в субботу, 1 августа, прошел митинг против ограничительных мер из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 13:47
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск вчера в 05:40
Футбол
«Интер» обыграл «Аталанту» и занял второе место в чемпионате Италии
РИА Новости вчера в 16:51
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Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
Политика
Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России
Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru 31 июля в 06:18
Финансы
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Здоровье
В Туве от коронавируса выздоровело 4184 больных
По данным минздрава Тувы на первое августа, за весь эпидпериод от коронавируса выздоровело 4184 больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец Тыва вчера в 08:07
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Происшествия
Новые случаи коронавируса отмечены в 8 районах Курской области
Напомним, в Курской области официально подтверждено 6240 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 25 заболевших.
Друг для друга (Курск) вчера в 12:03
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
Общество
В европейской части РФ с 5 августа температура повысится до +30
На следующей неделе в европейскую часть РФ вернется настоящее лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Аргументы и Факты вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru вчера в 09:03
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
ToDay News Ufa 03:42
Армия и оружие
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
Lenta.ru 31 июля в 07:33
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28