Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.

«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

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