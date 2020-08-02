Общество

RT на русскомRT на русском«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
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Глава центра «Вектор» назвал сроки производства вакцины от коронавируса

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