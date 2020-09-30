Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Ученые новосибирского научного центра "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью на канале НТВ. Вакцина от "Вектора" станет второй российской вакциной от коронавируса нового типа.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Это очень хорошо, потому что это вакцины с несколько разным способом воздействия на организм, безусловно, с разной реактогенностью они будут, и они будут для производства занимать совершенно разные технологические площадки. Мы не будем ограничены в количестве, которое сможем произвести.
С чего всё началось
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости03:37
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Вектор» закончил клинические испытания второй российской вакцины от COVID-19

Вести.Ru04:23
РИА Новости Крым

Вторую российскую вакцину от COVID зарегистрируют в октябре – Минздрав

РИА Новости Крымвчера в 09:40
Интерфакс

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Интерфакс03:52
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости03:37
ТАСС

Клинические исследования вакцины против коронавируса центра «Вектор» завершены

ТАСС03:23
Lenta.ru

В России завершились исследования второй вакцины от коронавируса

Lenta.ru03:16
Общественное телевидение России

В России завершили клинические испытания еще одной COVID-вакцины

Общественное телевидение России05:00

Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
29

Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Армения рассматривает возможность подписания с Ногорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
Ведомости04:45
32

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
252

Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь

Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости04:38

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Олег Афанасьев уточняет, что создание легкового электрокара - одно из направлений научно-исследовательской работы, но далеко не главное, ведь ключевыми являются разработки в сфере грузового и пассажирского транспорта.
Новые автомобили22:07
107