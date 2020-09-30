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Российская газета
Российская газета

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Ученые новосибирского научного центра "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью на канале НТВ. Вакцина от "Вектора" станет второй российской вакциной от коронавируса нового типа.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Это очень хорошо, потому что это вакцины с несколько разным способом воздействия на организм, безусловно, с разной реактогенностью они будут, и они будут для производства занимать совершенно разные технологические площадки. Мы не будем ограничены в количестве, которое сможем произвести.
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RT на русском

«Вектор» завершил клинические исследования вакцины от COVID-19

RT на русском07:53
РБК

Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «Вектора»

РБК04:26
НТВ

Анна Попова: критика отечественных вакцин от COVID-19 научно не обоснована

НТВ03:00
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости03:37
ТАСС

Клинические исследования вакцины против коронавируса центра «Вектор» завершены

ТАСС03:23
Интерфакс

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Интерфакс03:52
Эхо Москвы

Клинические исследования российской вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершатся сегодня

Эхо Москвы23:08

Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

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Коммерсантъ08:49
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РИА Новости02:36
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В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
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