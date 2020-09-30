Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Ученые новосибирского научного центра "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью на канале НТВ. Вакцина от "Вектора" станет второй российской вакциной от коронавируса нового типа.В источнике
Это очень хорошо, потому что это вакцины с несколько разным способом воздействия на организм, безусловно, с разной реактогенностью они будут, и они будут для производства занимать совершенно разные технологические площадки. Мы не будем ограничены в количестве, которое сможем произвести.
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