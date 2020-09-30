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РИА Новости
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы. После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости03:37
Подробнее о событии
РБК

Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «Вектора»

РБК03:48
НТВ

Анна Попова: критика отечественных вакцин от COVID-19 научно не обоснована

НТВ03:00
RT на русском

Клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены

RT на русском03:29
Известия

Клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены

Известия03:28
ТАСС

Клинические исследования вакцины против коронавируса центра «Вектор» завершены

ТАСС03:23
РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости03:37
Эхо Москвы

Клинические исследования российской вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершатся сегодня

Эхо Москвы23:08

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак
РБК01:17
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Макрон проведет переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Sputnik Армения04:11

Маски в московском транспорте подешевеют до 5 рублей с октября

С 1 октября пассажиры московского транспорта смогут купить защитные маски по сниженной цене, она составит пять рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
РИАМО03:43
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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу

Секвестр Федеральной космической программы лишит возможности «Роскомос» иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил 29 сентября начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко в журнале «Русский космос».
ИА Красная Веснавчера в 07:59