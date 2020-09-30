Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы. После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.В источнике
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Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости03:37
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