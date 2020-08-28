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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Центр бронирования «Клео Тур» заявил о прекращении работы

Екатеринбургская компания ООО «Санвей», оказывающая услуги по бронированию туристических поездок под брендом «Клео Тур», заявила о прекращении работы из-за пандемии коронавируса, сообщила 27 августа пресс-служба компании.В источнике
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URA.Ru

Уральская турфирма разоряет россиян по всей стране. Они вынуждены продавать квартиры

URA.Ruвчера в 09:46
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюровчера в 04:02
Российская газета

На Урале центр бронирования туров объявил о закрытии из-за COVID-19

Российская газетавчера в 09:26
ТурДом

Конфликт «Пегаса» и «Клео Тур» вышел боком турагентам

ТурДомвчера в 12:01
Интерфакс

Ущерб для туристов от остановки «Клео Тур» может достигать 100-200 млн рублей

Интерфаксвчера в 09:41
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:54
РИА Новости

АТОР назвала сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

РИА Новостивчера в 10:29

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомостивчера в 10:35
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17