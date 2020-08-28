Центр бронирования «Клео Тур» заявил о прекращении работы
Екатеринбургская компания ООО «Санвей», оказывающая услуги по бронированию туристических поездок под брендом «Клео Тур», заявила о прекращении работы из-за пандемии коронавируса, сообщила 27 августа пресс-служба компании.В источнике
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