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РИА Новости
РИА Новости

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.В источнике
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Новый День

Закрытие центра туристических бронирований «Клео тур» может нанести ущерб в 100-200 млн рублей

Новый День01:55
Интерфакс

Ущерб для туристов от остановки «Клео Тур» может достигать 100-200 млн рублей

Интерфаксвчера в 09:41
URA.Ru

Уральская турфирма разоряет россиян по всей стране. Они вынуждены продавать квартиры

URA.Ruвчера в 09:46
РИА Новости

АТОР назвала сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

РИА Новостивчера в 10:29
ТурДом

Туроператоры прокомментировали возможность возврата турагентам 200 млн руб. за прекративший работу «Клео Тур»

ТурДом02:20
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:54
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюровчера в 04:02

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
0:42
Evo-rus.comвчера в 04:26
914

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод.
Дональд Трамп
45-й президент США
Коммерсантъ22:56
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
209

Немецкий токсиколог прокомментировал отравление Навального

Профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в беседе с DW пояснил, что в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального был найден высокотоксичный яд, который нельзя найти в свободном доступе.
Московский Комсомолецвчера в 18:31
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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В Бельгии арестовали агента Де Брюйне по подозрению в отмывании денег

Патрик Де Костер, агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Het Nieuwsblad.По информации источника, расследование в местной прокуратуре инициировал сам футболист "Манчестер Сити".
Soccer.ru01:36

В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Газета.Ru01:18
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