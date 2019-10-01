Общество

ВекВекДетские онкологи центра Блохина начали увольняться

Накануне стало известно о намерении онкологов уволиться из московского центра Блохина. Медики обвинили новое руководство НМИЦ онкологии в давлении и непрозрачном распределении окладов. Также они сообщили об ужасных условиях, в которых содержатся пациенты.
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
30 сентября на канале YouTube
 был опубликован видеоролик, в котором четверо врачей-онкологов НИИ ДОиГ потребовали отстранить от должности директора института Светлану Варфоломееву, которая возглавила учреждение в июне 2019 года.
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