Ozon выплатит Сбербанку миллиард рублей в рамках урегулирования спора

Российский маркетплейс Ozon согласился выплатить Сбербанку один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком, говорится в материалах Ozon к планируемому размещению американских депозитарных акций (ADS).