Центр имени Чумакова запланировал массовый выпуск вакцины от коронавируса на февраль
В случае одобрения Минздравом РФ массовое производство вакцины от COVID-19 центра имени Чумакова начнется в феврале 2021 года, заявил его гендиректор Айдар Ишмухаметов.В источнике
Наша вакцина производится в производственном комплексе в центре Чумакова. И соответственно, производство у нас свое... если, мы надеемся на это, Минздравом будут одобрены результаты первой-второй фазы в феврале, мы будем готовы начать выпуск.Коммерсантъ
Подробнее о событии
Центр имени Чумакова запланировал массовый выпуск вакцины от коронавируса на февраль
Коммерсантъвчера в 14:25
Центр имени Чумакова сможет производить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год
Вечерняя Москвавчера в 13:55