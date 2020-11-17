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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Центр имени Чумакова запланировал массовый выпуск вакцины от коронавируса на февраль

Известия
Вечерняя Москва
Lenta.ru
RuNews24.ru
ФедералПресс
В случае одобрения Минздравом РФ массовое производство вакцины от COVID-19 центра имени Чумакова начнется в феврале 2021 года, заявил его гендиректор Айдар Ишмухаметов.В источнике
Айдар Ишмухаметовучёный
Наша вакцина производится в производственном комплексе в центре Чумакова. И соответственно, производство у нас свое... если, мы надеемся на это, Минздравом будут одобрены результаты первой-второй фазы в феврале, мы будем готовы начать выпуск.Коммерсантъ
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