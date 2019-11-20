Общество

BFM.ruBFM.ruЦентр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году, к 2016 году на них поступило 860 млн долларов и было выведено 770 млн. В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
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с чего всё началось

Министр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.
Новая газета00:01

Подробнее о событии

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Интерфакс04:47

СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова

РБК08:30

СМИ: шведский банк помог Абызову вывести средства в офшоры

ТАСС08:18

Журналисты-расследователи рассказали о выводе $800 млн через связанную с Абызовым офшорную сеть

Forbes06:31

Представитель Абызова ответил на расследование о его сети офшорных компаний

Ведомости11:15

Через офшорную сеть экс-министра Михаила Абызова прошло $860 млн

Znak.com03:48

Министр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов

Новая газета00:01
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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