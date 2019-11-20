Согласно отчету, у одного из клиент-менеджеров банка был обнаружен калькулятор PIN-кодов (устройство генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно), который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова.

с чего всё началось

Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году, к 2016 году на них поступило 860 млн долларов и было выведено 770 млн. В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.

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