Общество
BFM.ruЦентр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. В начале 2017 года он уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты, утверждает OCCRP.
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с чего всё началось
Министр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов
Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.Новая газета00:01
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Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
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Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
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Россия значительно снизит цену на газ для Молдавии с 2020 года
В текущем году голубое топливо поставлялось в страну по цене $235 долларов за тысячу кубометров.
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Армия и оружие
ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
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Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН
Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
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«Сибирь» – «Ак Барс»: Зарипов набрал 600-е очко за казанцев
Опытный форвард добрался до юбилея в 600 набранных очков за «Ак Барс», информирует пресс-служба клуба.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
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Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»
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Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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К Мариинке по ложному вызову приехали пожарные, полиция и скорая
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Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.