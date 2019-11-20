Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.

с чего всё началось

По данным, полученным OCCRP, в сеть входило 70 компаний с Британских Виргинских Островов, Кипра, из Сингапура и Белиза. Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году, к 2016 году на них поступило 860 млн долларов и было выведено 770 млн.

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