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Центр развития энергетики: пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы

Аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru
Как отметила аналитическая компания Rystad Energy, в США начинает набирать обороты сезон ураганов.
РИА Новости
"Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными", - комментируют ситуацию в ЦРЭ.
РИА Новости
Эксперты поясняют, что сильный ураган, подобный прошлогоднему, получившему название "Ида", может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе.
ПРАЙМ

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Центр развития энергетики: пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы
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