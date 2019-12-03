Порядка 70% билетов на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге уже раскуплены на сегодняшний день. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на мероприятии в честь вручения первых Fan ID, сообщает «Спoрт-экcпресс».

На игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге раскупили 70% билетов

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