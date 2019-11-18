с чего всё началось

Информация о закрытии программы трансплантации является ложной, помощь пациентам оказывается в полном объеме, сообщает пресс-служба Центра здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД).

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Кино Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов» Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Гаджеты Смартфоны на Android уличили в шпионаже за владельцами Предустановленные приложения (новые Android-устройства имеют их от 50 до 300) особенно опасны, так как обычно имеют больше прав в системе, чем ПО, которое устанавливает владелец смартфона после его покупки.

Космос «Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.

Здоровье В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.

Авто Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Происшествия Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.