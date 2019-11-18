Здоровье

Mockva.ruЦентр здоровья детей опроверг информацию о прекращении пересадки почек

Информация о закрытии программы трансплантации является ложной, помощь пациентам оказывается в полном объеме, сообщает пресс-служба Центра здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Ранее газета "Коммерсантъ
" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.
ТАССвчера в 15:09

Подробнее о событии

Минздрав пообещал помощь всем нуждающимся в трансплантации почки или печени детям

ТАССвчера в 15:09

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья не прекращает программу трансплантации почек у детей

Эхо Москвывчера в 07:31

Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли

Lenta.ruвчера в 07:51

Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении программы трансплантации почки

Агентство Москвавчера в 08:22

Данные о прекращении программы трансплантации почки сочли дезинформацией

News.ruвчера в 07:26

Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям

Rambler News Serviceвчера в 15:00

Центр здоровья детей не подтвердил данные о прекращении программы трансплантации почки

Общественное телевидение Россиивчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Шоу-бизнес

Игорь Верник срочно госпитализирован

Super.ru 02:08
Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».
Свободная Пресса 00:49
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Известия 00:54
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Гаджеты

Смартфоны на Android уличили в шпионаже за владельцами

Предустановленные приложения (новые Android-устройства имеют их от 50 до 300) особенно опасны, так как обычно имеют больше прав в системе, чем ПО, которое устанавливает владелец смартфона после его покупки.
Популярная механика вчера в 08:04
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес

Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе

Телепрограмма вчера в 00:33
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Здоровье

За три месяца из Коми мигрировали 2,3 тысячи человек

В результате миграционных перемещений республика потеряла 5,3 тысячи человек, что на 12 процентов меньше, чем за девять месяцев предыдущего года.
КомиОнлайн 01:48
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Здоровье

Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье

Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
ВЕСТИ: Приморье 02:49
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Daily Storm 01:37
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Космос

«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра

Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Ин-спейс.ру вчера в 01:38
Здоровье

В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС 17 ноября в 06:48
Происшествия

Адвокат автомобилиста из Мытищ назвал причины убийства пешехода

Произошедшее является роковой случайностью и трагедией двух семей. Об этом «360» рассказал адвокат Чубаки Роман Табаков.
ТК Звезда вчера в 09:20
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Авто

Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили вчера в 09:28
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Авто

Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы

На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.
SpeedMe вчера в 00:23
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Происшествия

Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч

Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:25
Происшествия

Стали известны подробности смерти солистки рок-группы Надиры Садыковой

Вечерняя Москва 00:36
Экономика

Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 16 ноября в 03:11
Армия и оружие

Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой

Украина выбрала свой путь, мы — свой.
RT на русском 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное