Здоровье
Mockva.ruЦентр здоровья детей опроверг информацию о прекращении пересадки почек
Информация о закрытии программы трансплантации является ложной, помощь пациентам оказывается в полном объеме, сообщает пресс-служба Центра здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД).
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Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.ТАССвчера в 15:09
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Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении программы трансплантации почки
Агентство Москвавчера в 08:22
Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям
Rambler News Serviceвчера в 15:00
Центр здоровья детей не подтвердил данные о прекращении программы трансплантации почки
Общественное телевидение Россиивчера в 07:27
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