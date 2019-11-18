Здоровье

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦентр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работая на 0,25 ставки, развивали в НМИЦ здоровья детей программу трансплантации почек детям с весом меньше 10 кг. С февраля по сентябрь врачи провели 23 такие операции, до конца года планировалось провести 40 операций.
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Минздрав пообещал помощь всем нуждающимся в трансплантации почки или печени детям

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Lenta.ru07:51

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья не прекращает программу трансплантации почек у детей

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Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям

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Данные о прекращении программы трансплантации почки сочли дезинформацией

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Здоровье

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