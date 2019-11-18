Здоровье
Rambler News ServiceЦентр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работая на 0,25 ставки, развивали в НМИЦ здоровья детей программу трансплантации почек детям с весом меньше 10 кг. С февраля по сентябрь врачи провели 23 такие операции, до конца года планировалось провести 40 операций.
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Более 120 трансплантаций органов детям провели в НМИЦ им. В.Шумакова с начала года
Агентство Москва14:58
Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям
Rambler News Service15:00
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Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Политика
Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Футбол
Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Гаджеты
Samsung снизит стоимость своих смартфонов
Перенос производства позволит компании сэкономить на расходах порядка 30%, а это позволит снизить стоимость самих смартфонов.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Космос
Астрономы выяснили, какие кометы занесли на Землю органику
Японские астрономы обнаружили в составе кометы Джакобини — Циннера сложные органические молекулы.
Футбол
Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Армия и оружие
ДНР призвала миссию ОБСЕ принудить Киев к миру после обстрелов Петровского
Ранее ветеран «АТО» заявил, что, если украинские власти не остановят отведение войск в Донбассе и не легализуют боевиков нацистских батальонов в зоне проведения карательной операции, депутатов украинского парламента будет ожидать прилюдная казнь под окнами администрации президента Украины.
Технологии
WhatsApp используют для взлома телефона
В сети появилась информация о том, как хакеры могут использовать приложение WhatsApp для того, чтобы взломать и получить доступ к телефону жертвы.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Хоккей
Хартли: у меня еще не было сезона с таким количеством тяжелых травм
Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли заявил, что в его карьере еще не было сезона с таким большим количеством тяжелых травм, как в текущем чемпионате.
Гаджеты
Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов
В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Происшествия
Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе
Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.