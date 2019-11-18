Здоровье
Rambler News ServiceЦентр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работая на 0,25 ставки, развивали в НМИЦ здоровья детей программу трансплантации почек детям с весом меньше 10 кг. С февраля по сентябрь врачи провели 23 такие операции, до конца года планировалось провести 40 операций.
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с чего всё началось
Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.ТАССвчера в 15:09
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Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении программы трансплантации почки
Агентство Москвавчера в 08:22
Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям
Rambler News Serviceвчера в 15:00
Центр здоровья детей не подтвердил данные о прекращении программы трансплантации почки
Общественное телевидение Россиивчера в 07:27
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