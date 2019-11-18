Программа трансплантации в НМИЦ здоровья детей продолжает развиваться, информация о ее закрытии не соответствует действительности, сообщили RNS в пресс-службе НМИЦ.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Происшествия ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.

Политика Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".

Авто Компания УАЗ разработает новый турбомотор В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Общество Президент Сербии Вучич выписался из больницы и возвращается к работе Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 18 ноября, вернулся домой после лечения в Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда, куда он был госпитализирован в пятницу из-за проблем с сердцем, сообщает РТС.