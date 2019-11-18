Здоровье

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦентр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек

Программа трансплантации в НМИЦ здоровья детей продолжает развиваться, информация о ее закрытии не соответствует действительности, сообщили RNS в пресс-службе НМИЦ.
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Центр здоровья детей опроверг публикации о прекращении программы трансплантации почки

ТАСС07:03

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья не прекращает программу трансплантации почек у детей

Эхо Москвы07:31

Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли

Lenta.ru07:51

Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении программы трансплантации почки

Агентство Москва08:22

Данные о прекращении программы трансплантации почки сочли дезинформацией

News.ru07:26

Центр здоровья детей не подтвердил данные о прекращении программы трансплантации почки

Общественное телевидение России07:27

Центр здоровья детей опроверг информацию о закрытии программы трансплантации почки

Москва 2409:01
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