Здоровье

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦентр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работая на 0,25 ставки, развивали в НМИЦ здоровья детей программу трансплантации почек детям с весом меньше 10 кг. С февраля по сентябрь врачи провели 23 такие операции, до конца года планировалось провести 40 операций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Центр здоровья детей опроверг публикации о прекращении программы трансплантации почки

ТАСС07:03

В Минздраве открестились от претензий к препарату для трансплантации почек детям

Lenta.ru10:50

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья не прекращает программу трансплантации почек у детей

Эхо Москвы07:31

Центр здоровья детей опроверг информацию о прекращении программы трансплантации почки

Агентство Москва08:22

Данные о прекращении программы трансплантации почки сочли дезинформацией

News.ru07:26

Центр здоровья детей не подтвердил данные о прекращении программы трансплантации почки

Общественное телевидение России07:27

Центр здоровья детей опроверг информацию о закрытии программы трансплантации почки

Москва 2409:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Космос

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.
Популярная механика 10:05
Футбол

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Вести.Ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Сын Виторгана и Собчак поздравил себя с днем рождения

Малыш прочел родным трогательный стих Сегодня свой третий день рождения отмечает наследник Максима Виторгана и Ксении Собчак.
WomanHit.ru 08:03
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
RT на русском 09:32
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности поставить Турции Су-35 и Су-57

О готовности поставить Турции Су-35, если у Анкары возникнет желание, Чемезов говорил еще в июле.
Известия 02:05
Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Экономика

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей.
DP.RU 02:17
Происшествия

СМИ узнали, как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк

20 лет назад Мисс очарование, 17-летнюю Элеонору Кондратюк облили серной кислотой.
Вечерний курьер 11:01
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Политика

Дерипаска попросил власти США снять с него санкции

Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.
Russian Deadline 04:57
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.
Ведомости 09:47
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей

Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение.
РБК 09:18
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Хайтек+ 03:25
Политика

Россия согласилась на назначение нового посла США

МИД России дал агреман (предварительное согласие) на назначение послом Соединённых Штатов в РФ Джона Салливана.
News.ru 11:18
Футбол

«Спартак» дорисовал всем игрокам усы. Вот что получилось

Спорт-Экспресс 10:38
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика

Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая сменила образ перед возвращением на сцену

Стилист звезды опубликовал ее фото с модной прической. В сети появилось фото 55-летней Натальи Ветлицкой в новом образе.
Uznayvse.ru 09:29
Общество

РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

РБК 10:02
Происшествия

Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице

Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.
Neva.Today 11:14
Футбол

«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы

В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Футболист является воспитанником «Локомотива».
Нева Спорт 11:27
Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Спорт

Исполком WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря.
Sport24.ru 11:04
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное