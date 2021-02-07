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Центр здравоохранения Венгрии одобрил вакцину «Спутник V»

Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Теперь вакцину можно использовать в этой стране.В источнике
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С чего всё началось
Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом написал 7 февраля на своей странице в Facebook
 министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.
Российская газетавчера в 11:30
Подробнее о событии

В Венгрии окончательно одобрили к применению вакцину «Спутник V»

РИА Новостивчера в 09:59

«Спутник V» окончательно одобрен в Венгрии

Вести.Ruвчера в 10:09

Центр здравоохранения Венгрии одобрил вакцину «Спутник V»

Коммерсантъвчера в 10:02

Венгрия окончательно одобрила применение вакцины «Спутник V»

Комсомольская правдавчера в 10:10

В Венгрии разрешили применять вакцину «Спутник V»

RT на русскомвчера в 09:44

Венгрия окончательно одобрила применение «Спутника V»

Говорит Москвавчера в 09:40

«Спутник V» теперь можно применять в Венгрии. Главное о коронавирусе за 7 февраля

ТАССвчера в 09:58

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