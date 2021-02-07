Центр здравоохранения Венгрии одобрил вакцину «Спутник V»
Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Теперь вакцину можно использовать в этой стране.В источнике
С чего всё началось
Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом написал 7 февраля на своей странице в Facebook
министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.
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