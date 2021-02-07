Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Теперь вакцину можно использовать в этой стране.

С чего всё началось Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом написал 7 февраля на своей странице в Facebook министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Российская газета вчера в 11:30