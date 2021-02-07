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Коммерсантъ

Центр здравоохранения Венгрии одобрил вакцину «Спутник V»

Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Теперь вакцину можно использовать в этой стране.В источнике
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С чего всё началось
Как сообщил в Facebook
 министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер, ведомство завершило официальные исследования российской вакцины и установило, «что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».
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