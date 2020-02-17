Общество
Газета.RuВ МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess
В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
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Русский пассажир лайнера с коронавирусом равнодушно оценил болезнь соотечественницы
Московский Комсомолец09:58
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Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
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Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
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В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
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Страной с наибольшим числом смертей российских туристов оказалась Россия.
Политика
В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
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Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Общество
Заявление художественного сообщества России по делу «Сети»
Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Общество
Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке
Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Некоторые поклонники Асмус сравнили ее с зомби из-за закатанных глаз.
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Китайские ученые назвали альтернативный источник коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могла стать лаборатория в городе Ухань.
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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.