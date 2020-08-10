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РБК
РБК

Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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РБК

Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

РБК22:04
RT на русском

Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

RT на русском19:49
РИА Новости

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

РИА Новости21:59
Российская газета

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Российская газета19:37
Lenta.ru

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru18:50
Комсомольская правда

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Комсомольская правда21:29
Коммерсантъ

Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии

Коммерсантъвчера в 13:48

В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
RT на русском21:51
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NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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ВВС США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Новое аэродинамическое испытание перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н Stratofortress провели ВВС США.
ИА Красная Веснавчера в 15:13
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