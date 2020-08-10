Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Смотрите также
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
В Белоруссии погиб митингующий против победы на выборах Лукашенко
В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнений
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Манукян подарил Бузовой браслет за 3,5 млн рублей на годовщину
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.В источнике
С чего всё началось
Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса
Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
Подробнее о событии