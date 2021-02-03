В ЦБ РФ предложили оставить льготную ипотеку в некоторых регионах

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Данилова заявила также, что ЦБ РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%. Эту программу весной 2020 года запустило правительство РФ, затем её продлили до 1 июля 2021 года.