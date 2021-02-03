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РБК
РБК

Центральные станции метро Москвы заработали после закрытия

Все станции московского метро работают в обычном режиме, говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram.В источнике
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Известия

Сняты ограничения работы центральных станций московского метро

Известия22:32
РБК

Центральные станции метро Москвы заработали после закрытия

РБК22:01
РИА Новости

В Москве закрыли три станции метро

РИА Новостивчера в 13:25
RT на русском

Ограничения работы центральных станций московского метро сняты

RT на русском21:45
Москва 24

Все станции столичного метро заработали в штатном режиме

Москва 2421:38
Газета.Ru

Центральные станции московского метро заработали в штатном режиме

Газета.Ru22:02
Агентство Москва

Дептранс Москвы: Все станции метро работают в штатном режиме

Агентство Москва21:50

Спикер Рады не поддержал введение санкций против украинских телеканалов

Киев, 3 февраля 2021, 08:44 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против депутата парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и его телеканалов — 112.ua, Zik и NewsOne.
REGNUM00:44

Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный

Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный.
Lenta.ruвчера в 13:17

Глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал включение Карима Халили и Евгения Гараничева в состав национальной команды на чемпионат мира в словенской Поклюке.
RT на русскомвчера в 02:30

Композитор «Игры престолов» Рамин Джавади напишет музыку для приквела «Дом дракона»

Создавший композиции для заставок сериалов «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада» композитор Рамин Джавади продолжит трудиться над новыми многосерийными фильмами.
Первый Севастопольскийвчера в 10:35

В ЦБ РФ предложили оставить льготную ипотеку в некоторых регионах

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Данилова заявила также, что ЦБ РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%. Эту программу весной 2020 года запустило правительство РФ, затем её продлили до 1 июля 2021 года.
REGNUM00:38

В США описали «победу» F-35 над российской ПВО

В ходе учений Red Flag («Красный флаг») Военно-воздушные силы (ВВС) США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии сломали сеть противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника, пишет Popular Mechanics в статье, посвященной созданию самолета F-35 Lightning II.
Lenta.ru16:15