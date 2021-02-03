Киев, 3 февраля 2021, 08:44 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против депутата парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и его телеканалов — 112.ua, Zik и NewsOne.
Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный.
Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Данилова заявила также, что ЦБ РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%. Эту программу весной 2020 года запустило правительство РФ, затем её продлили до 1 июля 2021 года.
В ходе учений Red Flag («Красный флаг») Военно-воздушные силы (ВВС) США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии сломали сеть противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника, пишет Popular Mechanics в статье, посвященной созданию самолета F-35 Lightning II.