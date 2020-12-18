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FBM.ru
FBM.ru

Центральный Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25%

К 13:49 мск американский доллар увеличился до 73,6475 руб. (+1,12%), а евро — до 90,2525 руб. (+1%). Советом директоров Банка России 18 декабря 2020 г. было принято решение о том, чтобы сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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