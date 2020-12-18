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К 13:49 мск американский доллар увеличился до 73,6475 руб. (+1,12%), а евро — до 90,2525 руб. (+1%). Советом директоров Банка России 18 декабря 2020 г. было принято решение о том, чтобы сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

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