Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки субъектов предпринимательства. Российские власти обязались разработать эффективный механизм выдачи грантов на выплату зарплаты. ГЛАС уже писал о том, что Центральный Банк ожидает снижения ВВП России.

Центральный Банк снизит ставку по кредитам для российского бизнеса

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 624

Энергетика Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России 17 марта президент России Владимир Путин указал, что АИ-92 за год вырос в цене на 10,44%, а увеличение цен на бензин вдвое опередило инфляцию при падении стоимости нефти в два раза. 444

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,3K

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 25

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 1,1K

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,1K

Общество В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.

Общество Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ. 1,8K

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 1K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 599

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 193

Общество Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 158

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 204

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Здоровье В Петербурге от коронавируса умер врач В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник». 346

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 35