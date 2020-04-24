Экономика
ГЛАС.RUЦентральный Банк снизит ставку по кредитам для российского бизнеса
Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки субъектов предпринимательства. Российские власти обязались разработать эффективный механизм выдачи грантов на выплату зарплаты. ГЛАС уже писал о том, что Центральный Банк ожидает снижения ВВП России.
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Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Энергетика
Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России
17 марта президент России Владимир Путин указал, что АИ-92 за год вырос в цене на 10,44%, а увеличение цен на бензин вдвое опередило инфляцию при падении стоимости нефти в два раза.
РБК 07:23
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru вчера в 06:58
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Общество
Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа
Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
Здоровье
В Пермском крае коронавирус выявили у еще 55 человек
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 55 заболевших коронавирусом.
В курсе.ру 06:18
Политика
Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию
Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Тодоренко извинилась за попытки оправдать домашнее насилие
Популярная телеведущая Регина Тодоренко неоднократно шокировала поклонников высказываниями о домашнем насилии.
Рамблер 07:52
Общество
В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса
Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25