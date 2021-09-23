ТАССЦентральный аппарат СК начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК по Пермскому краюЦентральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.ТАСССарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.ТАССУтром 20 сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза.Интерфакс - РоссияВ результате погибли шесть человек, около 40 пострадали.РамблерЧитать далееСвернутьКП - ПермьКП - ПермьLife.ruРЕН ТВПятый каналГазета.RuГлагоLПрофильREGNUMБлокнот.руНовый компаньонНациональная служба новостейИзвестияНародные новостиРусская ПланетаLife.ruТК ЗвездаЗакC.РуПодробнее о событииСКР начал проверку по факту смерти главы СУ СК в ПермиURA.Ruвчера в 15:08В центральном аппарате СКР начали проверку после гибели в Перми полковника СарапульцеваLenta.ruвчера в 12:44СК начал процессуальную проверку по факту гибели руководителя пермского СУСК СарапульцеваРИА Новостивчера в 12:38Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю покончил с собойТАССвчера в 11:12Самое цитируемоеЦентральный аппарат СК начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК по Пермскому краюТАССвчера в 12:05СКР подтвердил смерть главы следственного управления в ПермиКоммерсантъвчера в 13:31СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главкаИнтерфаксвчера в 12:06По факту смерти главы краевого СКР начата проверкаКП - Пермьвчера в 12:50Показать ещёОценить2KПоделиться