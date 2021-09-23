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Центральный аппарат СК начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК по Пермскому краю

Центральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.
ТАСС
Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.
ТАСС
Утром 20 сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза.
Интерфакс - Россия
В результате погибли шесть человек, около 40 пострадали.
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