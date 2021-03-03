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REGNUM
REGNUM

Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей

Увеличить долю денежных переводов между физическими лицами через российскую систему быстрых платежей с 15 до 25% планируют в Центральном банке России. Соответствующая цель описана в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021−2023 годы, передаёт 3 марта РБК.В источнике
Рамблер
URA.Ru
РБК
Телеканал 360°
Царьград
Life.ru
С чего всё началось

ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
РБК22:30
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Центробанк намерен проводить четверть переводов россиян через Систему быстрых платежей к 2023 году

Life.ru23:30

Центробанк задумал нарастить переводы через Систему быстрых платежей

Телеканал 360°00:45

ЦБ решил нарастить долю переводов в Системе быстрых платежей

Рамблер00:37

ЦБ хочет заставить россиян чаще использовать его систему платежей

URA.Ru23:42

РБК: Центробанк намерен проводить 25% переводов через СБП к концу 2023 года

ТАСС02:27

Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей

REGNUM22:58

ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

РБК22:30
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