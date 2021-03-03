Увеличить долю денежных переводов между физическими лицами через российскую систему быстрых платежей с 15 до 25% планируют в Центральном банке России. Соответствующая цель описана в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021−2023 годы, передаёт 3 марта РБК.

С чего всё началось ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам). РБК 22:30