Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей
Увеличить долю денежных переводов между физическими лицами через российскую систему быстрых платежей с 15 до 25% планируют в Центральном банке России. Соответствующая цель описана в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021−2023 годы, передаёт 3 марта РБК.В источнике
С чего всё началось
ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей
Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
РБК22:30
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