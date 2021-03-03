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REGNUM
REGNUM

Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей

Увеличить долю денежных переводов между физическими лицами через российскую систему быстрых платежей с 15 до 25% планируют в Центральном банке России. Соответствующая цель описана в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021−2023 годы, передаёт 3 марта РБК.В источнике
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URA.Ru
РБК
Телеканал 360°
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С чего всё началось

ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
РБК22:30
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РБК: Центробанк намерен проводить 25% переводов через СБП к концу 2023 года

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Центробанк наступает: Каждого четвёртого убедят переводить деньги быстро

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Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей

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ЦБ хочет заставить россиян чаще использовать его систему платежей

URA.Ru23:42

Центробанк намерен проводить четверть переводов россиян через Систему быстрых платежей к 2023 году

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Центробанк задумал нарастить переводы через Систему быстрых платежей

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ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

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160 лет назад Александр II освободил крестьян от крепостной зависимости

3 марта (19 февраля по ст. стилю) 1861 года Александр II подписал в Петербурге Манифест "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости", состоявшее из 17 законодательных актов.
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В санкционный список попали глава ФСБ Бортников, глава ФСИН Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента Андрей Ярин.
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Evo-rus.com03:00