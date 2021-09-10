Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в Липецкой области

Еще один человек погиб при взрыве газа в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, его тело обнаружено под завалами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.