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Центральный банк России повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовых

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru
Дальнейшее неоднократное повышение ставки, исходя из пресс-релиза ЦБ, вероятно: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Коммерсантъ
Например, в заявлении ЦБ неожиданно однозначно указано: «По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года».
Коммерсантъ
Банк России не исключает, что ключевую ставку будут повышать на ближайших заседаниях.
Banknn.ru

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