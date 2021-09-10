Lenta.ruЦентральный банк России повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовыхЦентробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.Lenta.ruДальнейшее неоднократное повышение ставки, исходя из пресс-релиза ЦБ, вероятно: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».КоммерсантъНапример, в заявлении ЦБ неожиданно однозначно указано: «По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года».КоммерсантъБанк России не исключает, что ключевую ставку будут повышать на ближайших заседаниях.Banknn.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВPiter.tvSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейМой БрянскРБККоммерсантъДождьМИР 24Моя Москва.онлайнТелеканал RTVIРБКРосбалтFrank MediaAmur.lifeЭкономика сегодняУтроNewsСобеседникНТВУралинформбюроАК&М66.ruНовый ДеньРЕН ТВЦентральная Служба НовостейСургутИнформТВЦарьградПодробнее о событииБанк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовыхUrbc.Ruвчера в 06:33ЦБ допустил повышение ключевой ставки более чем до 7%Московский Комсомолецвчера в 08:57Центральный банк повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовыхРИА Новостивчера в 06:47Вероятность превышения ставкой ЦБР уровня в 7% уже до конца 2021г достаточно высока - «Велес Капитал»Финмаркетвчера в 09:47Центробанк может повысить ключевую ставку выше семи процентовЭхо Москвывчера в 12:32Центральный банк России повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовыхLenta.ruвчера в 06:30ЦБ РФ не рассматривает сценарии с повышением ключевой ставки до двузначных значенийFinam.Ruвчера в 08:37Показать ещёОценить1,6KПоделиться