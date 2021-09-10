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Центральный банк России повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовых

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru
Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4%. Текущее повышение стало пятым подряд.
URA.Ru
Более того, за счёт проводимой регулятором денежно-кредитной политики темпы роста потребительских цен в стране должны замедлиться до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будут находиться вблизи 4%, считают в Банке России.
RT на русском
Например, так считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, который ждет, что пиковое значение ставки составит 7-7,25% годовых по итогам года, а уже в следующему году ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики до нейтрального диапазона 5-6%.
ПРАЙМ

С чего всё началось

В своем релизе
 по ставке регулятор написал, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и «возвращается на траекторию сбалансированного роста».

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