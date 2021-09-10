Более того, за счёт проводимой регулятором денежно-кредитной политики темпы роста потребительских цен в стране должны замедлиться до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будут находиться вблизи 4%, считают в Банке России.
Например, так считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, который ждет, что пиковое значение ставки составит 7-7,25% годовых по итогам года, а уже в следующему году ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики до нейтрального диапазона 5-6%.
Демократическая партия США решила ужесточить налоговые правила для партнерств и ввести налог на обратный выкуп акций в попытке привлечь дополнительные средства для финансирования инфраструктурного плана в $3,5 трлн.
График индекса S & P 500 интервалами 1 неделя Текущий запас наличных у инвесторов превышает средние исторические показатели и является "подушкой безопасности" для рынка акций США на случай приступа сезонной слабости, пишут стратеги Bank of America.