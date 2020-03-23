Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ru13:12

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

В понедельник вновь подскочили курсы доллара и евро

Каскад03:23

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Ведомости07:35

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37
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Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
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Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
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В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

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Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

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Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Игры

Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц

Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
REGNUM 09:09
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда 17:35
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Piter.tv 08:09
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Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
РБК вчера в 15:57
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 09:13
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

Вести.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Энергетика

Цена на нефть Brent снижается почти на 2,5%

18 марта цена на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустилась ниже 25$ за баррель, а марки WTI — ниже $21 за баррель.
Rambler News Service 00:38
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Футбол

Заболевший коронавирусом тренер «Арсенала» заявил, что выздоравливает

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что его самочувствие улучшилось.
RT на русском 09:32
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
КП - Барнаул 06:13
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
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Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Общество

Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости 14:09
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