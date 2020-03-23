Финансы
Красная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Футбол
«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт
По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Игры
Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц
Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Здоровье
Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса
Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
Армия и оружие
В Сирии блокировали колонну американских военных
Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Футбол
В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи
Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Энергетика
Цена на нефть Brent снижается почти на 2,5%
18 марта цена на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустилась ниже 25$ за баррель, а марки WTI — ниже $21 за баррель.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Футбол
Заболевший коронавирусом тренер «Арсенала» заявил, что выздоравливает
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что его самочувствие улучшилось.
Происшествия
На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар
На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.