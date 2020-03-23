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Происшествия В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.

Футбол «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».

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Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Интернет Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.

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Игры Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

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Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

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