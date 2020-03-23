Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

Курсы доллара и евро на 24 марта

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Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новостивчера в 07:34

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАССвчера в 06:43

Курс евро опустился ниже ₽86

РБКвчера в 06:47

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъвчера в 07:47
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Комментарии

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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

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Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить

Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

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PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран

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Армия и оружие

Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
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Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом

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Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов, сообщил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя итоговые результаты голосования.
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Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

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Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
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Общество

В Италии снижается смертность от коронавируса

Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
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Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
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Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

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Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
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Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
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Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
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Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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«Арсенал» планирует продать пятерых футболистов летом

«Арсенал» может заработать около 150 миллионов фунтов благодаря продаже пятерых футболистов.
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Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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