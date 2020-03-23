Финансы
Красная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Комментарии
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде
В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить
Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран
Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
Армия и оружие
Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Игры
Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
Футбол
Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом
Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
Политика
Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов, сообщил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя итоговые результаты голосования.
Происшествия
Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге
Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Общество
В Италии снижается смертность от коронавируса
Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направились в Черное море
По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Политика
Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию
Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Футбол
«Арсенал» планирует продать пятерых футболистов летом
«Арсенал» может заработать около 150 миллионов фунтов благодаря продаже пятерых футболистов.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.