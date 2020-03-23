Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Финансы Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Общество Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Общество Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.

Футбол Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.

Политика Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов, сообщил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, представляя итоговые результаты голосования.

Происшествия Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.

Общество В Италии снижается смертность от коронавируса Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.

Политика Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Политика Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.