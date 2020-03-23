Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ru13:12

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Ведомости07:35

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

В понедельник вновь подскочили курсы доллара и евро

Каскад03:23
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Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
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В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

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На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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Коротко о коронавирусе в Екатеринбурге: первые заболевшие не за границей и закрытие кинотеатров

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Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье

Олег Кожемяко сообщил, что заболевшими являются житель Артём и житель Владивостока.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

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Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.
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Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
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Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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СК начал доследственную проверку из-за фейков о коронавирусе

«СК начата процессуальная проверка по статье «об искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «клевете» в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.
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Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
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В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
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Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
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Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
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В России 438 человек заразились коронавирусом

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Через 20 лет смартфоны могут стать суперкомпьютерами

Эксперт считает, что если возможности современных суперкомпьютеров окажутся в обычных смартфонах, то можно будет синхронно переводить текст, говорить с человеком, не зная языка, моделировать сложные конструкцию и получать информацию мгновенно.
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