Финансы
Красная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Кино
Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг лишит своих детей наследства
Получается, дети унаследовать от такого хитроумного отца не смогут ничего.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Экономика
Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье
Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Происшествия
На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар
На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Здоровье
Коротко о коронавирусе в Екатеринбурге: первые заболевшие не за границей и закрытие кинотеатров
Заражаться коронавирусом начали в самом Екатеринбурге По информации источника Е1.RU, еще пяти горожанам готовятся подтвердить диагноз «коронавирус».
Здоровье
Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье
Олег Кожемяко сообщил, что заболевшими являются житель Артём и житель Владивостока.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса
Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.
Спорт
США призвали перенести Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
СК начал доследственную проверку из-за фейков о коронавирусе
«СК начата процессуальная проверка по статье «об искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «клевете» в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Экономика
В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
Политика
Меланья Трамп сдала тест на коронавирус
Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию
Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Технологии
Через 20 лет смартфоны могут стать суперкомпьютерами
Эксперт считает, что если возможности современных суперкомпьютеров окажутся в обычных смартфонах, то можно будет синхронно переводить текст, говорить с человеком, не зная языка, моделировать сложные конструкцию и получать информацию мгновенно.
Общество