Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Курсы доллара и евро на 24 марта

Банки.ру01:00

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новостивчера в 07:34

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъвчера в 07:47

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАССвчера в 06:43

Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 08:02
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Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК 16:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на недостаток постельных сцен в фильме «Китобой»

Откровенная постельная сцена с участием Асмус и Янковского вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников творчества актрисы и со стороны хейтером.
Вокруг ТВ 15:53
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»

Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.
Рамблер 09:29
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
SpeedMe 04:14
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Общество

С 25 марта Китай снимет карантин в провинции Хубэй

В Китае приняли решение открыть город Ухань, где впервые была обнаружена вспышка коронавируса.
Live24 06:02
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Общество

Певец Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

Expert.ru 12:55
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.
Дождь 15:47
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Происшествия

В Подмосковье после избиения хоккеист впал в кому

Очевидцы рассказали, что Ермишина доставили в больницу, а после в реанимацию после серьезной драки.
Mockva.ru 16:12
Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Live24 05:51
Гаджеты

Представлены игровые мониторы MSI Optix MAG273 и Optix MAG273R

MSI представила геймерские мониторы Optix MAG273 и Optix MAG273R, представляющие собой варианты одной и той же модели.
Игромания.ру 22 марта в 14:09
Общество

Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на заседании правительства, что нарушителей карантина следует убивать, передает Кавказский узел .
Znak.com 11:31
Происшествия

Полиция в Москве задержала водителя, который нарушил карантин

Столичная полиция задержала водителя, который не соблюдал карантин по коронавирусу.
ТАСС 12:09
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Общество

Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21

Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Rusturkey.com 22 марта в 02:42
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