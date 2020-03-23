Финансы
Красная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Общество
МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой
Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на недостаток постельных сцен в фильме «Китобой»
Откровенная постельная сцена с участием Асмус и Янковского вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников творчества актрисы и со стороны хейтером.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Шоу-бизнес
Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»
Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Общество
С 25 марта Китай снимет карантин в провинции Хубэй
В Китае приняли решение открыть город Ухань, где впервые была обнаружена вспышка коронавируса.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Политика
Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Происшествия
В Подмосковье после избиения хоккеист впал в кому
Очевидцы рассказали, что Ермишина доставили в больницу, а после в реанимацию после серьезной драки.
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото
Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
Гаджеты
Представлены игровые мониторы MSI Optix MAG273 и Optix MAG273R
MSI представила геймерские мониторы Optix MAG273 и Optix MAG273R, представляющие собой варианты одной и той же модели.
Общество
Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на заседании правительства, что нарушителей карантина следует убивать, передает Кавказский узел .
Происшествия
Полиция в Москве задержала водителя, который нарушил карантин
Столичная полиция задержала водителя, который не соблюдал карантин по коронавирусу.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.