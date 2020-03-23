Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
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ЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:12

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

ЦБ понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля

ТАСС06:18

Курсы валют на сегодня, 25 марта 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:22

ЦБ понизил официальный курс доллара до 78,84 руб., евро — до 85,42 руб

Коммерсантъ06:35

Официальный курс доллара снижен на 2 рубля, евро — на 1,3

Банки.ру06:13

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23
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Экономика

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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
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Олимпиаду в Токио перенесли на год

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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
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Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post вчера в 09:48
Футбол

Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
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Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года

Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
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В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы 03:02
Экономика

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:43
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Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
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Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия

Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине

Выяснилось, что посылку заказала девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
АСТВ 18:03
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

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Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
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Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
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Фронтмен Little Big начал рисовать картины в самоизоляции

Газета.Ru 10:37
Политика

Мишустин снял Жарова с должности главы Роскомнадзора

Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
BFM.ru вчера в 14:12
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Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Коммерсантъ 19:27
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Жорже Жезуш вернется в Португалию

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш принял решение вернуться в Португалию на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
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Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
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СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске

Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
РИА Новости 20:48
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Перрин раскритиковал руководство «Барселоны»

Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин высказался о работе нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу.
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Премьер Индии объявил режим полной изоляции

В обращении к жителям страны премьер Индии объявил, что теперь «каждая деревня и район находится под строгой блокировкой».
НТВ 11:17
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