Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Стоимость доллара и евро вырастет в соответствии с динамикой на открытых в понедельник торгах. Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
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Официальный курс доллара снижен на 2 рубля, евро — на 1,3

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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

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Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАССвчера в 06:43

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъвчера в 07:47

Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 08:02
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Комментарии

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Силы и средства Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу граждан РФ из-за границы, говорится в поручении оперативного штаба.
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона Galaxy M21, дебютировавшего в прошлый четверг.
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Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
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Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
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Коронавирус отменяет Лигу чемпионов. Почему от этого пострадает «ПСЖ»

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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Акции «Норникеля» подскочили на 12% на фоне роста цен на палладий

Акции «Норникеля» сегодня выглядят лучше рынка, так как бумаги отыгрывают рост цен на палладий и платину, объяснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
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