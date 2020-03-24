Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта
Стоимость доллара и евро вырастет в соответствии с динамикой на открытых в понедельник торгах. Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
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Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Общество
Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы
Силы и средства Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу граждан РФ из-за границы, говорится в поручении оперативного штаба.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M21
Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона Galaxy M21, дебютировавшего в прошлый четверг.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Музыка
Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Футбол
Коронавирус отменяет Лигу чемпионов. Почему от этого пострадает «ПСЖ»
Вечные неудачники Лиги чемпионов Каждый год «ПСЖ» справедливо причисляют к фаворитам главного европейского клубного турнира.
Здоровье
Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе
Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Космос
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Космос
Астрономы нанесли на карту ближайшие межзвездные облака
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Экономика
Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка
На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Акции «Норникеля» подскочили на 12% на фоне роста цен на палладий
Акции «Норникеля» сегодня выглядят лучше рынка, так как бумаги отыгрывают рост цен на палладий и платину, объяснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.