Стоимость доллара и евро вырастет в соответствии с динамикой на открытых в понедельник торгах. Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Центробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.

Политика Путин посетил больницу в Коммунарке Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.

Здоровье Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.