Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

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RT на русском08:44

Курс евро опустился ниже ₽86

РБК06:47
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