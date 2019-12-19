Финансы

9111.ru9111.ruЦентральный банк опубликовал курс доллара и евро на 20 декабря

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на пятницу, 20 декабря 2019 года. Данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 62,41 рубля

Московский Комсомолец16:40

Официальный курс евро на выходные снизился до 69,38 рубля

РИА Новости05:47

Курс доллара. Прогноз на 23—27 декабря

Коммерсантъ14:41

Курсы доллара и евро на 20 декабря

Банки.ру00:00

Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:06

Курс валют на завтра: доллар и евро упадут на выходных

Свободная Пресса05:39

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 62,41 рубля

ПРАЙМ05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Единоборства

Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания

ТВ-Енисей 07:24
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета 20:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
Телепрограмма 06:42
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
РИА Новости 17:36
Происшествия

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Lenta.ru 10:36
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Российская газета 21:09
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Наука

Изучены способности собак к счету

Американские нейробиологи выяснили, что у собак есть способности к счету, похожие на человеческие.
МедиаПоток 18 декабря в 10:42
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Здоровье

Глава Крыма восхитился уровнем открытости Путина на пресс-конференции

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвёл итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Krym.News 01:35
Футбол

Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Sportbox.RU 15:50
Кино

Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»

Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
RuNews24.ru 05:22
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Vprognoze.ru 16:13
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Политика

Россия и Украина договорились об условиях транзита газа

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
ИжевскИнфо.РУ 00:58
Происшествия

В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
РИА Новости 16:37
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про 05:31
Политика

Экономика России адаптировалась к внешним шокам, заявил Путин

Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Парламентская газета вчера в 06:45
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:48
Технологии

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru вчера в 11:06
Общество

Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова

Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Суть событий 04:50
Общество

Губерниев назвал Сталина трусом

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.
Политика Сегодня 08:00
Здоровье

Губернатор Приамурья решил запретить продажу снюса

Губернатор Приамурья Василий Орлов на очередном заседании областной антинаркотической комиссии поднял вопрос о запрете продажи снюса в магазинах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM вчера в 23:00
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Происшествия

Возгорание произошло в больнице в подмосковном Королёве

REGNUM 16:00
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Происшествия

Трое рабочих погибли под обвалом грунта при ремонте детдома в Тулуне

ТАСС 10:28
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное