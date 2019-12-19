Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на пятницу, 20 декабря 2019 года. Данные размещены на сайте регулятора.

Центральный банк опубликовал курс доллара и евро на 20 декабря

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