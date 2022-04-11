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ЦБ рассказал, где и в каких валютах хранил российские резервы

Банк России в годовом отчете привел структуру российских золотовалютных резервов на начало 2022 года.
Коммерсантъ
В золоте Банк России хранит 21,5% своих средств, в китайских юанях – 17,1%. По географическому распределению большая доля резервов хранится в России в золоте.
RB.RU
За 2021 год объём международных резервов РФ увеличился на $34,9 млрд и достиг $630,6 млрд.
DP.RU
Сильнее всего за год сократилась доля активов ЦБ в Японии: было 12,7%, стало — 9,3%. Помимо Японии и Франции, Банк России сократил также резервы, хранящиеся в США (до 6,4%), межгосударственных организациях (до 4,3%) и в «прочих странах» (до 5,8%).
Forbes

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