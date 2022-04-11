Сильнее всего за год сократилась доля активов ЦБ в Японии: было 12,7%, стало — 9,3%. Помимо Японии и Франции, Банк России сократил также резервы, хранящиеся в США (до 6,4%), межгосударственных организациях (до 4,3%) и в «прочих странах» (до 5,8%).
Было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа», заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат.