Сильнее всего за год сократилась доля активов ЦБ в Японии: было 12,7%, стало — 9,3%. Помимо Японии и Франции, Банк России сократил также резервы, хранящиеся в США (до 6,4%), межгосударственных организациях (до 4,3%) и в «прочих странах» (до 5,8%).