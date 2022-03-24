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Центральный банк установил курс доллара на 25 марта на уровне 96,05 рубля

Российский Центральный банк установил курсы доллара и евро на 25 марта на уровне в 96,05 рубля и 105,47 рубля соответственно, следует из информации на сайте регулятора.
Lenta.ru
Евро стоит 105,75 рубля (снижение более чем на два рубля).
Lenta.ru
По сравнению с курсом на 24 марта значения резко снижены, для доллара — более чем на 7 рублей, для евро — почти на 8. На торгах на Московской бирже доллар к моменту написания новости теряет более рубля, курс достигает 96,5 рубля.
Lenta.ru
Торговая сессия проводилась в основном режиме в период с 9:50 до 13:50.
Lenta.ru

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Центральный банк установил курс доллара на 25 марта на уровне 96,05 рубля
Lenta.ru11:17
Официальный курс доллара на пятницу составит 96 рублей
Вестник Кавказа11:02
Официальный курс доллара на пятницу составил 96,05 рубля, евро — 105,47 рубля
РИА Новости10:29
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