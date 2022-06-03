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Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в санкционный список ЕС.
РБК
По состоянию на 3 июня 2022 года: - НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; - при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR).
Finam.Ru
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - добавили там.
ТАСС
НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.
Lenta.ru

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НРД признал чрезвычайную ситуацию после внесения в санкционный список Евросоюза
Lenta.ru16:20
НРД признал чрезвычайной ситуацию при осуществлении депозитарной и банковской деятельности
Finam.Ru13:27
Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС
РБК14:19
НРД счел чрезвычайной ситуацию после попадания под санкции ЕС
Вестник Кавказа13:50
Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию из-за санкций ЕС
Газета.Ru13:45
Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за антироссийских санкций
Московский Комсомолец15:00
НРД признал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в санкционный список ЕС
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