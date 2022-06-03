По состоянию на 3 июня 2022 года: - НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; - при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR).
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - добавили там.
Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов.
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех человек, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.