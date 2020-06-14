Коронавирус
Вечерняя МоскваЦентральный рынок в Москве проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве будет проверен на соблюдение масочного режима и требований по социальной дистанции. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в комментарии РИА Новости.
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с чего всё началось
Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.РИА Новостивчера в 15:15
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В Москве проверят Центральный рынок из-за видео с людьми без масок
Московский Комсомолецвчера в 15:36
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 15:28
Штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили почти 30 предприятий в Москве
Газета.Ruвчера в 15:36
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Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Наука
Объяснено похолодание в Антарктиде
Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.
Goroday.ru вчера в 03:32
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
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Страна Советов on-line вчера в 08:57
Происшествия
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
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Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Гаджеты
Huawei выпустит улучшенные версии нового Honor X10
Почти месяц назад был представлен смартфон Honor X10 5G. Для 5G-устройства он оказался довольно недорогим.
Ferra вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 17:38
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В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Журналисты подсчитали доходы Ефремова
Известия вчера в 20:42
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Происшествия
В Приангарье полицейский застрелил агрессивного волкодава
Применить оружие для обезвреживания агрессивной собаки пришлось сотруднику полиции в поселке Усть-Ордынский.
Байкал24 вчера в 22:28
Футбол
Данни может войти в администрацию «Зенита»
Португальский полузащитник Мигель Данни может вернуться в "Зенит" в качестве сотрудника клуба, сообщает "РБ-Спорт".
Sport.ru вчера в 11:29
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов
В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01