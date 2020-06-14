Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦентральный рынок в Москве проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве будет проверен на соблюдение масочного режима и требований по социальной дистанции. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в комментарии РИА Новости.
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с чего всё началось

В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19

Почти 30 предприятий торговли в Москве оштрафовали в воскресенье за несоблюдение режима ношения масок и перчаток и социальной дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новостивчера в 15:15

Подробнее о событии

Мэрия назвала число штрафов за нарушение ограничений предприятиями Москвы

РБКвчера в 16:36

Власти Москвы рассказали о штрафах за несоблюдение правил по коронавирусу

RT на русскомвчера в 15:57

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

РИА Новостивчера в 15:33

В Москве проверят Центральный рынок из-за видео с людьми без масок

Московский Комсомолецвчера в 15:36

В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу

Комсомольская правдавчера в 15:28

Центральный рынок в Москве проверят на соблюдение масочного режима

Вечерняя Москвавчера в 15:40

Штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили почти 30 предприятий в Москве

Газета.Ruвчера в 15:36
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Наука

Объяснено похолодание в Антарктиде

Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.
Goroday.ru вчера в 03:32
Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля.
Страна Советов on-line вчера в 08:57
9
Происшествия

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
8
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
64
Гаджеты

Huawei выпустит улучшенные версии нового Honor X10

Почти месяц назад был представлен смартфон Honor X10 5G. Для 5G-устройства он оказался довольно недорогим.
Ferra вчера в 10:05
7
Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 17:38
8
Здоровье

После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление

В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Финансы

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
Известия вчера в 23:45
1
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
456
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
375
Общество

Журналисты подсчитали доходы Ефремова

Известия вчера в 20:42
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Хоккей

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Происшествия

В Приангарье полицейский застрелил агрессивного волкодава

Применить оружие для обезвреживания агрессивной собаки пришлось сотруднику полиции в поселке Усть-Ордынский.
Байкал24 вчера в 22:28
5
Футбол

Данни может войти в администрацию «Зенита»

Португальский полузащитник Мигель Данни может вернуться в "Зенит" в качестве сотрудника клуба, сообщает "РБ-Спорт".
Sport.ru вчера в 11:29
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
31
Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Наука

Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,1K
Происшествия

На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист

Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
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