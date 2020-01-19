Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.
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с чего всё началось

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 08:22

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«Киевская площадь» рассказала о планах развития Центрального рынка

Ведомости03:03

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБКвчера в 08:22

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Москва 24вчера в 23:50

Центральный рынок на Цветном бульваре в Москве сменил собственника

Эхо Москвывчера в 12:31

Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Forbesвчера в 08:23

У Центрального рынка на Цветном бульваре новый владелец

Molnet.ru01:55

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъвчера в 08:00
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Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
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NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала стойку на руках

В кадре теледива запечатлена в одной из асан — сложной стойке на голове и локтях под присмотром опытного инструктора.
WomanHit.ru 17 января в 15:18
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Никас Сафронов может написать икону с ликом Началовой

Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
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Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
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Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не располагает проектом коммюнике Берлинской конференции по Ливии, говорить о нем пока рано, но при этом он выразил надежду на "положительное развитие" по итогам предстоящих переговоров.
РИА Новости 03:04
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном

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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
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Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
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Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластической операции

Юлия Проскурякова, супруга музыканта Игоря Николаева, разместила в Сети фото с резко помолодевшей Аллой Пугачевой.
Discover24 02:38
Политика

Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии встречи тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
РБК 04:37
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Разведчик рассказал об операции по освобождению Кракова в 1945 году

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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

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Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
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Мишустин и Беглов поздравили дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

Премьер-министр Российской Федерации и губернатор Северной столицы поздравили с юбилеем дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Александра Дмитриева.
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Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
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Названы самые популярные российские лечебные курорты

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В Москве трое мужчин провалились под лед

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Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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Cyberpunk 2077 был отложен до сентября

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Палата представителей направила в Сенат обоснование импичмента Трампу

Палата представителей США направила в Сенат 111-страничный документ с обоснованием объявленного президенту США Дональду Трампу импичмента.
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