Экономика
КоммерсантъЦентральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.
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с чего всё началось
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.РБКвчера в 08:22
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Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
В окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики астрономы открыли шесть объектов неизвестной природы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.
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Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Экономика
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Компания Samsung продолжает доказывать, что сейчас она является одним из лидеров в вопросе оперативности перевода своих смартфонов на свежие версии Android.
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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.