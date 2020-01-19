Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.
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с чего всё началось

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 08:22

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Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

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Ведомости03:03

Центральный рынок в Москве сменил владельца

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Центральный рынок на Цветном бульваре в Москве сменил собственника

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Центральный рынок в Москве модернизируют в сторону шоу-площадки

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«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБКвчера в 08:22

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъвчера в 08:00
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В Берлине Путин встретится с Эрдоганом

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Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.
N+1 16 января в 08:32
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Сообщается, что в США одна из компаний-стартапов вот-вот запустит в продажу новый вид аккумуляторов - графеновые.
Уфимские Заметки вчера в 05:01
Общество

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщает сайте kp.by.
Газета.Ru 05:09
Происшествия

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
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Спорт

Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

В окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики астрономы открыли шесть объектов неизвестной природы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.
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В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встречались тяжеловесы, одержавшие на двоих 49 побед болевыми и удушающими приемами.
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Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
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Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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Шоу-бизнес

Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру

Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Космос

Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ

По сообщению местного ресурса «Думская», в небе пролетали спутники компании SpaceX.
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Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года

Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов.
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На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

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Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

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Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Новостной фронт вчера в 21:42
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Samsung продолжает радовать оперативностью выпуска Android 10 для разных смартфонов

Компания Samsung продолжает доказывать, что сейчас она является одним из лидеров в вопросе оперативности перевода своих смартфонов на свежие версии Android.
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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
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