Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.

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Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс». Собственниками ООО «Монолит», которому принадлежит здание, на этой неделе через ООО «Парус» стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович.

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