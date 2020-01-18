Экономика

ВедомостиВедомостиУ Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым. Другие компании последнего, судя по информации из ЕГРЮЛа, специализируются на инвестициях в недвижимость.
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с чего всё началось

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре. 13 января новым собственником ООО «Монолит» (владелец рынка), по данным «СПАРК-Интерфакса», стала фирма «Парус». Она, в свою очередь, принадлежит Якову и Фуаду Ильягуевым.
Ведомости07:09

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«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

РБК08:22

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Ведомости07:09

Владельцы «Европейского» купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Forbes08:23

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Коммерсантъ08:00

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

ГЛАС.RU08:43

В Москве у Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Актуальные Новости09:44

СМИ: Нисанов и Илиев купили Центральный рынок на Цветном бульваре

Компания07:51
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Общество

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.
ТАСС 10:25
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Футбол

Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru 07:14
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 16 января в 05:50
Шоу-бизнес

Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
Salt Mag 08:28
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Общество

В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика

В Шарм-эш-Шейхе рестораны, магазины, аптеки и рынки теперь не могут предлагать покупателям упаковку и столовые приборы из пластика.
РИА Новости 09:27
Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Общество

Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox

Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
VSE42.RU вчера в 21:25
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Политика

Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД

Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Piter.tv вчера в 05:41
Наука

Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

МедиаПоток 16 января в 09:18
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

В восточной части страны, штате Квинсленд, продолжаются ливни с сильными порывами ветра и паводки.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия

В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
ТАСС 05:15
Экономика

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 09:03
Политика

США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом

Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
News.ru 10:22
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Lenta.ru 09:42
Общество

ДПС остановили автомобиль Усика

Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В «Лужниках» ответили на данные о пострадавшей в аквапарке девочке

РБК 10:04
Наука

Машинное обучение помогло распознать человека по танцу

N+1 10:02
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Кино

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравление с 70-летием народному артисту России Борису Невзорову.
ТАСС 09:37
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости 16 января в 06:11
Транспорт

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
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