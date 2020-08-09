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REGNUM
REGNUM

Центризбирком Белоруссии объявил президентские выборы состоявшимися

Лишь двухмиллионный Минск, имеющий особый статус, не позволяет пока объявить о состоявшихся выборах по всей республике.В источнике
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REGNUM

Центризбирком Белоруссии объявил президентские выборы состоявшимися

REGNUM06:51
Эхо Москвы

Центризбирком Белоруссии признал состоявшимися выборы президента республики

Эхо Москвы07:03
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13

Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США

Вашингтон, 9 августа 2020, 19:32 — REGNUM В России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому, заявил 9 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.
REGNUM12:32
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

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Газета.Ru08:34
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