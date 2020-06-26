Общество

Афиша DailyАфиша DailyЦентризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале. Как уточнил РИА «Новости» зампредседателя комиссии Николай Балуев, на сайт поступает 240 тыс. запросов в секунду.
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ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

РБК07:20

Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины

ТАСС08:09

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

РИА Новости07:01

Сайт ЦИКа подвергся DDoS-атаке

Коммерсантъ07:02

ЦИК сообщил о DDos-атаке на свой сайт

Говорит Москва06:39

Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке

RT на русском06:36

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Дождь06:36
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Общество

«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера

Вести.Ru 05:02
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Происшествия

Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане

В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
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Здоровье

В Пермском крае выявили 58 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 58 человек – заболели 19 мужчин, 37 женщин и два ребёнка.
Рифей-Пермь 03:43
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Политика

Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом

24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
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Футбол

Федун заступился за задержанных болельщиков «Спартака»

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун направил официальное письмо главе МВД России Александру Горовому в поддержку задержанных недавно болельщиков.
МК-Спорт 06:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Общество

Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
10
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Транспорт

Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
RT на русском 09:10
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
6
Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Происшествия

Адвокат: у Ефремова случился сердечный приступ

REGNUM 02:54
1K
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Общество

NYT назвала последствия для России от таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты в Арктике принесет России, как выгоду, так и больше убытки к 2050 году, говорится в материале The New York Times.
Известия вчера в 21:30
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
57
Общество

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
264
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
5
Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
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Космос

Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов

Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 24 июня в 12:18
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
13
Наука

В Австралии обнаружили кости гигантского вомбата

Ученые заключили, что это был один из самых крупных зверей в Австралии своего времени.
МИР 24 08:14
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