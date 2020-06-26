На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале. Как уточнил РИА «Новости» зампредседателя комиссии Николай Балуев, на сайт поступает 240 тыс. запросов в секунду.

Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

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