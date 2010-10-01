Экономика
ФинмаркетЦентробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%
Ранее ставка рефинансирования оставалась неизменной на уровне 6% с февраля 2017 года.
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Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Происшествия
Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Вести.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец вчера в 04:37
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Здоровье
Назвали продукты, запускающие воспаление в организме
Медики назвали продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме человека.
ToDay News Ufa вчера в 23:09
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Происшествия
Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Экономика
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Здоровье
Врач-онколог опроверг миф о канцерогенности шашлыка
Если у человека есть какая-то предрасположенность к раку, и она попала в условия, способствующие развитию болезни, и все это еще наложилось на временное состояние организма, например на снижение иммунитета, то развивается опухоль.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Авто
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC появится в России
Премиальный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC приедет в Россию.
Автоновости дня 03:26
Футбол
Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака
Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
Матч ТВ 04:12
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Общество
Медведев дал поручение повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Во вторник, 29 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил силовикам и представителям Минэкономразвития подготовить предложения для повышения доверия бизнеса страны к судам и правоохранителям.
Piter.tv вчера в 13:16
Происшествия
ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым
Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.
ТАСС 03:35
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 28 октября в 06:36
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Газета Кемерова 27 октября в 13:38
Хоккей
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 22:15
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37